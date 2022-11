Morreu Laurentina Torres, ex-presidente da Câmara de Esposende

Faleceu esta segunda-feira, com 85 anos, Laurentina Torres, a única mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara de Esposende. O Município decretou, para esta terça-feira, um dia de luto municipal.

Laurentina Veloso Fernandes Torres Losa Faria foi autarca entre 1986 e 1989, mas toda a vida foi dedicada à causa pública, nomeadamente à promoção da cultura e das tradições da sua terra natal, Apúlia.

Foi vereadora, membro do Conselho de Administração do Serviços Municipalizados e representante da Câmara Municipal no Conselho Técnico de Deficientes, tendo recebido, em 2006, a Medalha de Mérito Municipal.

A autarquia de Esposende já apresentou condolências à família e lembra que "Laurentina Torres dedicou a sua vida à causa pública". "Merece o nosso reconhecimento e que serve de exemplo, na persecução da defesa dos valores comuns à sociedade e ao desenvolvimento do país", pode ler-se em comunicado.