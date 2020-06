Morreu o condutor em contramão que causou acidente na A28

Joaquim Gomes Hoje às 12:11, atualizado às 12:17 Facebook

Morreu o condutor do veículo em contramão que, na sexta-feira, provocou um acidente na A28, na zona de Fão, Esposende. Três pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave.

Francisco Dinis Barroso, 77 anos, natural e residente no concelho de Vila Nova de Famalicão, é a vítima mortal do aparatoso acidente de viação, que causou ainda três feridos, em Fão, na sexta-feira. Morreu no Hospital de São João, no Porto, onde se encontrava em estado crítico. Tudo indica que o homem tenha entrado na A28 em contramão, vindo da A7, sem se aperceber, causando outros despistes em cadeia.

Jovem gravemente ferido

No acidente, ficou gravemente ferido outro homem, residente em Vila Nova de Gaia, no dia em que fazia 31 anos. Encontra-se em coma, em estado grave, no Hospital Central de Braga, tendo-lhe sido amputado um braço. Do sinistro, resultaram ainda dois feridos ligeiros.

O caso está a ser investigado por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.