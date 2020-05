Motociclista gravemente ferido em despiste na EN13

Joaquim Gomes Hoje às 09:53 Facebook

Um motociclista ficou gravemente ferido após despiste na Estrada Nacional 13 (Viana do Castelo - Porto), durante a madrugada de sábado, na Rotunda de Apúlia, de acesso à A28 e à A11, em Esposende.

Paulo Cruz, de 48 anos, natural da Vila de Fão, em Esposende, residente na freguesia de Várzea, em Barcelos, terá perdido o controlo da moto, embatendo no separador central de acesso à Rotunda da Apúlia e sendo projetado cerca de dez metros. Ficou em estado crítico, no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, onde foi operado de emergência, transportado em coma induzido pelos Bombeiros Voluntários de Fão.

Segundo o subchefe Gustavo Costa, dos Bombeiros Voluntários de Fão, comandante das operações de socorro, "a vítima encontrava-se inconsciente e ainda antes das manobras já estava a ser assistida por várias pessoas, incluindo uma enfermeira e um antigo elemento da corporação". Logo depois dos bombeiros, chegou ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM do Hospital de Barcelos.

Militares do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga foram ao local e, além das medidas de controlo do fluxo rodoviário, registaram a ocorrência, realizando peritagens no local do acidente.