Mulher morre dias depois de sofrer queda ao fotografar casa em construção

Uma mulher de 34 anos morreu depois de ter sofrido uma queda, no dia de Natal, quando estaria a fotografar uma casa em construção, em Forjães, freguesia de Esposende.

A vítima, Sónia Barros Foto: DR

Sónia Filipa Laranjeira de Barros terá ido sozinha, no dia 25 de dezembro, à futura moradia tirar fotografias para enviar ao marido, que está emigrado. As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar, assim como a altura a que terá caído.

Depois de alguns dias em estado de coma, a mulher, natural da freguesia de Antas, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital de Braga.

O acidente deixou a pequena freguesia em estado de choque. Sónia Barros deixa um filho de 12 anos.