Município de Esposende oferece árvores para reflorestar áreas ardidas

O Município de Esposende está a oferecer cerca de meio milhar de árvores para reflorestar áreas ardidas, especialmente durante os incêndios de 2019.

Os pedidos deverão ser efetuados pelos proprietários dessas áreas ardidas nas Juntas de Freguesia ou na Câmara Municipal até ao dia 26 de janeiro, sendo que a distribuição das árvores será feita de acordo com o número de pedidos recebidos.

O programa Floresta Comum, uma parceria entre a Quercus, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, pretende uma fazer gestão ativa na floresta e garantir a utilização de espécies autóctones, para gradual substituição das espécies de maior combustibilidade e inflamabilidade.

Por outro lado, este projeto visa o aumento da biodiversidade florística e faunística, o envolvimento da comunidade para as questões florestais, o aumento da resiliência do território aos incêndios florestais e, ainda, contribuir para a preparação do território para os fenómenos das alterações climáticas, como ondas de calor, secas, fitossanidade, entre outros.