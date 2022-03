Município disponibiliza bicicletas elétricas para dar a conhecer Esposende

O município de Esposende disponibiliza bicicletas elétricas para dar a conhecer o concelho.

Trata-se de um circuito de visitas em bicicleta todo-o-terreno, que visa dar a conhecer o património natural, paisagístico, arqueológico, religioso, cultural e etnográfico, bem como a rede de miradouros, rede de observatórios de avifauna e rede de percursos pedestres. Estas visitas são orientadas por técnicos com especialização nas áreas da geodiversidade, património histórico e cultural.

O início está marcado para este domingo, 20 de março, e a participação é gratuita, embora seja limitada a quatro participantes.

As bicicletas oferecem condições para percorrer entre 30 a 40 quilómetros com diferentes altitudes, com autonomia e resistência.