Parques infantis das escolas de Esposende vão ser requalificados

A Câmara de Esposende vai requalificar os parques infantis de diversas escolas do concelho. A autarquia vai instalar novos equipamentos de recreio e substituir os pavimentos em borracha, um investimento de cerca de 83 mil euros e que estará pronto em três meses.

As intervenções vão contemplar os equipamentos instalados no Jardim de Infância de Cepães-Marinhas, no Centro Escolar de Forjães e nas escolas básicas de Gandra, Fonte Boa, Góios-Marinhas, Rio Tinto e Curvos.

O objetivo da manutenção e substituição de equipamentos é garantir as condições de segurança dos parques infantis.