Os pescadores de Esposende vão passar a usar redes biodegradáveis. É este o princípio que está por detrás do projeto "E-Redes", que irá ser implementado na cidade.

Trata-se de um projeto de fomento do uso de redes biodegradáveis como ferramenta de promoção da sustentabilidade. O protocolo de parceria e de cooperação entre a Associação dos Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende e o Município foi assinado esta segunda-feira, como forma de assinalar o Dia Nacional do Mar.

Este projeto-piloto é promovido em parceria com a empresa municipal Esposende Ambiente, a Universidade do Minho e a Associação de Defesa do Ambiente - Rio Neiva, que visa fomentar o uso de redes biodegradáveis e, consequentemente, a redução do material plástico sintético no oceano.

A efeméride ficou ainda marcada pela abertura oficial da Porta da Estação Náutica de Esposende (ENE), no Centro de Informação Turística (CIT). Apesar do avanço deste projeto, há problemas igualmente importantes para serem revolvidos em Esposende, nomeadamente o caso da barra e o assoreamento do rio Cávado e das docas de pesca e de recreio. No entanto, o presidente de Câmara, Benjamim Pereira, acredita que a Estação Náutica dará "um novo impulso e uma nova esperança à atividade turística e económica do concelho".