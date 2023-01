Ponte pedonal vai ligar as margens do Cávado em Esposende

O Município de Esposende vai ligar as margens do rio Cávado, entre as freguesias de Gemeses e Fonte Boa, com a construção de uma ponte pedonal e ciclável.

A estrutura, com cerca de 250 metros, vai custar aos cofres da autarquia cerca de 80 mil euros e ficará pronta em cinco meses.

O objetivo é ligar a ecovia do Cávado e fazer o prolongamento do percurso pela margem direita, desde Gemeses até Esposende, ficando com um percurso de cerca de 15 quilómetros.

PUB

"Tanto a Ecovia do Litoral Norte como a Ecovia do Cávado Homem constituem ativos turísticos da maior relevância e uma mais-valia para o Município. Ao lançarmos estes projetos estamos a alargar a área de influência destas vias principais, criando circuitos alternativos e chegando a mais pessoas", afirmou o presidente da Câmara, Benjamim Pereira.