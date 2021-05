Praias de Esposende com "Qualidade de Ouro"

Nuno Dantas Hoje às 10:58 Facebook

Seis praias de Esposende foram classificadas com o selo de "Qualidade de Ouro" pela Quercus.

Rio de Moinhos, Ramalha, Cepães, Suave Mar, Ofir e Apúlia foram as praias distinguidas, sendo que as quatro últimas acumulam com a Bandeira Azul.

Para obter este selo de qualidade, as praias têm de apresentar qualidade da água excelente nas cinco últimas épocas balneares. Além disso, na última época balnear não pode ter havido, nessas mesmas praias, qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia.