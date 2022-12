PS Esposende diz que Câmara conhecia riscos de derrocada há três anos

O Partido Socialista acusou a Câmara de Esposende de ter conhecimento, há três anos, de que havia risco de derrocada no local onde morreu um casal de namorados na freguesia de Palmeira de Faro.

Os socialistas dizem que a autarquia ignorou o aviso do responsável da proteção civil que alertou para a "existência de um bloco de dimensões consideráveis" que apresentava "uma fissura" e que colocava "em risco bens e pessoas no sopé da encosta".

Na casa encontravam-se, no momento da derrocada, Susana Gonçalves e Fábio David, que acabaram por perder a vida, a mãe e o padrasto de Susana, mais duas crianças (irmãos), de dois e 12 anos, que escaparam ilesos.

Em comunicado publicado na rede social Facebook, o PS diz ter consultado o processo de construção da moradia edificada num plano superior e revela que o projeto foi chumbado duas vezes pela arquiteta e pelo chefe de divisão de gestão urbanística. "Para o projeto ser aprovado, coincidência ou não, foram precisas três tentativas, uma mudança de Chefe de Divisão e uma interpretação "encomendada" a um Gabinete privado, de um artigo do PDM", dizem os socialistas.

Já em 2019, depois de "um vizinho de uma das casas situada abaixo" ter-se queixado "da existência de queda de pedras nos quintais das casas situadas no nível inferior", foi solicitada a intervenção da proteção civil. Depois de visitar o local, o responsável enviou um email à Câmara dando conta do resultado da fiscalização: "Após verificação presencial, constatou-se a existência de uma habitação em fase de construção no cimo da vertente, a situação da queda de inertes ficou a dever-se à retirada de vegetação por elementos da empresa construtora e no decurso da avaliação presencial verificou-se a existência de um bloco de dimensões consideráveis que apresenta uma fissura colocando em risco bens e pessoas no sopé da encosta".

Por isso, os socialistas não têm dúvidas de que, durante três anos - entre 2019 e 2022 - "os responsáveis camarários, a começar pelo seu presidente, que despachou diretamente o processo, sabiam dos riscos e da urgência de uma intervenção".

O Partido Socialista salienta que não opina sobre a investigação judicial em curso, contudo lembra que existe "responsabilidade política". "Quanto a essa, não deixaremos de exercer o nosso escrutínio democrático enquanto a oposição no concelho de Esposende, entendendo que, a população em geral, e os esposendenses em particular, têm o direto de saber aquilo que até agora o presidente da Câmara escamoteou", conclui.