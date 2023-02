Quatro pessoas hospitalizadas devido a intoxicação por monóxido de carbono

Quatro pessoas, entre elas um bebé de um ano, foram hospitalizadas, ao final da noite desta quinta-feira, devido a uma intoxicação por monóxido de carbono em Marinhas, freguesia de Esposende.

O alerta foi dado às 23.15 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Esposende. A família, residente na rua da Várzea, manifestava dores de cabeça, mau estar e vómitos, sintomas associados a este tipo de intoxicação, ao que tudo indica proveniente de um esquentador.

As quatro vítimas foram transportadas estáveis para o hospital de Braga. Uma equipa dos bombeiros procedeu à avaliação do local com recurso a um detetor de gases e verificaram níveis acima do normal.

Ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Júlio Melo, relembrou "que o monóxido de carbono é um gás tóxico, que não tem cor nem odor e pode causar uma intoxicação fatal".

"Aconselhamos a manter a habitação arejada e com ventilação e que sejam verificados os sistemas de aquecimento e de exaustão", conclui.