Recolhidas mais de duas toneladas de lixo das praias e zonas ribeirinhas de Esposende

Cerca de 700 voluntários recolheram, no passado fim de semana, 2,2 toneladas de resíduos das praias e zonas ribeirinhas do concelho de Esposende. Foram alvo desta ação de limpeza cerca de 12,5 km de praias, dunas e zonas ribeirinhas, abrangendo cerca de 65% do litoral esposendense.

No primeiro dia da iniciativa, alunos, professores e responsáveis da Escola da Guilheta, das Escolas Básicas de Forjães, António Rodrigues Sampaio e António Correia de Oliveira e da Escola Profissional de Esposende recolheram resíduos do areal e espaço dunar nas praias de Rio de Moinhos e Barrelas (Marinhas), Carruagem (Belinho), Foz do Neiva (Antas) e na margem esquerda do estuário do Cávado (Esposende).

No dia seguinte, voluntários de várias associações do ​​​​​​​concelho dedicaram algumas horas do fim de semana a recolher os resíduos depositados nas praias, dunas e zonas ribeirinhas, retirando mais de duas toneladas de lixo do meio ambiente.