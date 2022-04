Recolhidas quase duas toneladas de lixo das praias de Esposende

Foram recolhidas quase duas toneladas de lixo das praias e zonas ribeirinhas de Esposende. A ação ambiental juntou cerca de 650 voluntários, que percorreram cerca de 15 quilómetros, desde o limite norte do concelho, na Foz do Rio Neiva, em Antas, até à Praia da Ramalha, em Apúlia.

Esta ação de voluntariado ambiental foi desenvolvida no âmbito do projeto E-Redes e do programa da Bandeira Azul para 2022, e contou com a colaboração de diversas associações e escolas do concelho de Esposende.

O objetivo é alertar a população para a problemática dos resíduos nas praias e oceanos, reduzir o impacto dos plásticos descartáveis no ambiente marinho, contribuir para a preservação dos habitats abrangidos e fomentar o voluntariado ambiental.