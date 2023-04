Reforçada sinalização do Caminho de Santiago em Esposende

Foi reforçada a sinalização do Caminho Português da Costa para Santiago no trajeto que atravessa o ​​​​​​​concelho de Esposende.

A autarquia, em conjunto com a Associação Jacobeia de Esposende, procedeu à limpeza do percurso e à identificação de pontos e ações a melhorar, além de reforçar a pintura da sinalização ao longo do caminho, avivando as marcações que se encontravam mais esbatidas.

A ação de monitorização do caminho pretende valorizar este ativo turístico, num percurso cada vez mais procurado por peregrinos. Só no último ano, o Albergue de São Miguel, na freguesia de Marinhas, recebeu 5.273 peregrinos, sendo na sua grande maioria originários da Alemanha, Itália, Espanha, República Checa e da Polónia.