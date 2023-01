Remoção de pedras na base do talude pode ter causado derrocada em Esposende

Presidente da Câmara de Esposende diz que os lotes de terreno ao lado da moradia onde morreu casal de namorados foram mexidos no verão de 2022 sem ter sido pedido licenciamento.

O presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, afirmou que a retirada de pedras e terras, no verão de 2022, na base do talude dos lotes de terreno ao lado da moradia onde morreu casal de namorados, em Palmeira de Faro, poderá estar na origem da derrocada. O JN teve acesso a fotografias tiradas antes da tragédia que matou Susana Gonçalves e Fábio David, onde é possível verificar a remoção de enormes pedras na base da encosta.

O Município de Esposende aguarda o relatório encomendado ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e à Universidade do Minho, para perceber quais as causas do deslizamento de terras, mas o presidente tem "uma ideia muito concreta do que originou aquilo".