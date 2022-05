Requalificação de praça no centro de Esposende gera indignação

Nuno Dantas Hoje às 20:30 Facebook

A requalificação da Praça D. Frei Bartolomeu dos Mártires, no centro de Esposende, está a gerar indignação junto dos moradores e lojistas da zona envolvente. Uns põem em causa o timing para a realização das obras, muito próximo do verão, e outros estão contra o abate de árvores.

O presidente da Câmara, Benjamim Pereira, afirma que a obra tinha de ser realizada nesta data, "porque o visto do Tribunal de Contas só chegou em março e a obra tem de estar concluída até junho de 2023, sob pena de perder os financiamentos".



A requalificação da praça, que estará pronta no final de julho, faz parte de um conjunto de obras que vai mudar o rosto da zona junto à igreja matriz, um investimento de 1,250 milhões de euros.

O arranque da empreitada aconteceu na passada segunda-feira, mas só ao final do dia de quarta-feira é que o Município realizou uma sessão de esclarecimento. Os lojistas lamentam não terem sido informados antes. "Investi milhares de euros em mercadoria que agora vai ficar nas prateleiras. Estão a brincar com as nossas vidas", afirmou, na sessão de esclarecimento, o proprietário de uma sapataria.