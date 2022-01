Requalificação do Mercado Municipal de Esposende vai custar 1,63 milhões de euros

As obras de requalificação do Mercado Municipal de Esposende vão custar 1,63 milhões de euros, comparticipadas em 85% no âmbito do NORTE 2020, e estarão concluídas em 2023.

Além da adaptação do edifício, que tem mais de quatro décadas e cuja última intervenção ocorreu em 2006, todo o espaço público adjacente será alvo de intervenção, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana de Esposende.

Em visita ao local, o presidente da câmara salientou a "extrema necessidade" desta obra. "Vai proporcionar as condições de conforto e segurança para os clientes que frequentam aquele espaço. Os comerciantes beneficiarão de espaços modernos de exposição dos produtos e de todas as condições de higiene, cumprindo as normas em vigor", referiu Benjamim Pereira.

Durante o período de execução da obra, os comerciantes serão transferidos para uma tenda localizada no largo do Mercado, a qual possui todos os equipamentos necessários para o exercício da atividade, sendo o investimento total de instalação desta infraestrutura de 219 mil euros, suportado pelo Município de Esposende