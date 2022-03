Serginho faz tratamento inovador na Tailândia

Atropelamento deixou Serginho, de 15 anos, com 95% de incapacidade. Angariação de fundos continua.

Um rapaz de 15 anos de Esposende, que depois de um brutal acidente ficou com 95% de incapacidade, já está na Tailândia para fazer um tratamento com células estaminais. A onda de solidariedade em volta de Sérgio Fernandes, carinhosamente conhecido por Serginho, conseguiu angariar fundos para iniciar este inovador tratamento.

Depois de 15 horas de uma longa e cansativa viagem, de adaptação ao clima e ao fuso horário, a aplicação das células começou a ser efetuada ontem. O objetivo é que Sérgio Fernandes ganhe mais autonomia e qualidade de vida.

Angariação continua

O tratamento, depois de ter sido adiado três vezes devido à pandemia, está a ser efetuado no Better Being Hospital, em Bangkok, e custa cerca de 50 mil euros. As melhorias dos pacientes chegam, em muitos casos, aos 20% e cada tratamento demora cerca de quatro semanas. Ainda assim, poderá ter de voltar à Tailândia, para repetir o tratamento, e, por isso, a angariação de fundos continua.

Recorde-se que Serginho foi brutalmente atropelado a 6 de junho de 2019, à porta de casa dos avós, em Palmeira de Faro, Esposende, quando tinha 11 anos. Foi projetado, esteve em estado de coma, e a esperança de sobrevivência era pouca.

A mãe, Sara Cavalheiro, nunca desistiu do filho e nunca mais saiu de pé dele. O jovem esposendense adorava tocar concertina, praticar karaté, BTT, dança contemporânea, hip-hop e folclore, mas teve de deixar uma vida repleta e muito ativa para trás.