Surto com 49 infetados na Misericórdia de Fão

Perto de 50 pessoas estão infetadas com covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Fão, em Esposende.

De acordo com a autarquia, o lar daquela instituição conta com 33 utentes e 16 colaboradores doentes com o novo coronavírus, um total de 49 infetados.

Entretanto, sete utentes tiveram de ser transferidos: "a intervenção da autoridade de saúde pública e da Comissão Municipal de Proteção Civil do Concelho de Esposende ocorreu na sequência da solicitação dos responsáveis da Santa Casa da Misericórdia de Fão, para que se procedesse ao alojamento de sete indivíduos, por forma a descongestionar os serviços da instituição", explica o Município em comunicado.

Neste sentido, foi ativada uma das cinco zonas de concentração de apoio à população disponíveis no concelho, onde foram acomodados os sete utentes.