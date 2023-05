Terapeuta cria livro inclusivo para crianças

Pedro Pestana escreve e canta para esbater as barreiras da deficiência. A ideia brotou numa noite de insónia, e fez Pedro Pestana sonhar com um mundo em que todas as crianças sejam vistas como iguais, tenham ou não limitações ou deficiência. A apresentação de "Outra vez, João Balão?" está marcada para 17 de junho, às 21 horas, no Auditório Municipal de Esposende.

Desse sonho nasceu, em 2019, o audiolivro infantojuvenil "Histórias do João Balão", que pode ser visto ou sentido por todos os meninos, desde os que têm défice de atenção e dislexia até aos que são surdos, cegos, autistas ou padecem de perturbações motoras. Incluindo os que não têm qualquer condição especial.

A sequela do primeiro livro - "Outra vez, João Balão?" -, que o terapeuta da fala de Esposende se prepara para lançar, segue o mesmo modelo, e também é editado em duas versões, sendo uma delas em Braille. Mas, desta vez, é escrito em coautoria, e conta com a participação de crianças e pais.