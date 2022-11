Trabalhos para retirada dos corpos dos jovens soterrados já começaram

Os trabalhos para a retirada dos jovens de 22 anos, que morreram soterrados num deslizamento de terras em Palmeira de Faro, freguesia de Esposende, já decorrem.

A primeira fase das operações decorreu com a retirada de algumas pedras que se encontravam suspensas no topo da moradia. "Corriam o risco iminente de derrocada e, para garantir a segurança, foram retiradas. Agora os trabalhos serão feitos ao nível do solo", explicou o 2.º comandante operacional da Proteção Civil de Braga, Rui Costa.

Os corpos das vítimas, um feminino e um masculino, encontram-se soterrados no primeiro andar da habitação de três pisos atingida por um deslizamento de terra e pedras durante a madrugada.

Não há previsão do tempo que demorará a chegar aos corpos.