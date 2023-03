Tribunal autoriza permanência de casa-barco para turistas em Esposende

Luís Moreira Hoje às 18:22 Facebook

A casa-barco ancorada na marina fluvial da Quinta da Barca, na margem direita do Cávado, em Esposende, cuja permanência era contestada pela administração do condomínio, vai poder continuar a ali funcionar como alojamento turístico e para passeios no rio.

A decisão foi tomada em fevereiro pelo Tribunal da Relação de Guimarães, confirmando uma primeira sentença.

A Quinta da Barca, que se define como "um condomínio de luxo e distinto", pedia a retirada da casa-barco, alegando que a sua presença violava o regulamento do condomínio posto que "a marina integra lotes cuja única afetação económica é a de prestar serviços de prática desportiva e de lazer com meios aquáticos".