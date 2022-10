Um morto e três feridos graves num despiste em Esposende 

Um jovem de 19 anos morreu, na madrugada deste domingo, na sequência de um despiste em Antas, freguesia de Esposende. Outras três pessoas, duas mulheres de 18 e 19 anos e um homem também com 19, ficaram em estado grave e foram transportadas para o hospital de Braga.

O acidente aconteceu na estrada nacional 13, por volta das 4.30 horas, quando o condutor perdeu o controlo do veículo, acabando por chocar com violência num muro de uma habitação. A via esteve cortada cerca de três horas.

Ao local acorreram os Bombeiros de Esposende, com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento, a Cruz Vermelha de São Romão do Neiva e a VMER de Viana do Castelo.

Uma equipa de psicólogos do INEM também esteve na localidade para prestar apoio aos familiares das vítimas. A GNR tomou conta da ocorrência.