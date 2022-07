Um morto e três feridos numa colisão em Esposende

Uma colisão entre dois automóveis provocou, na manhã desta quarta-feira, um morto e três feridos em Antas, freguesia de Esposende.

O acidente aconteceu às 10.30 horas, no acesso à A28. A vítima mortal, um homem com cerca de 70 anos, teve de ser desencarcerada.

Os restantes feridos, uma mulher de 66 anos e duas crianças, de 11 e sete, seguiam no mesmo carro, tendo sido transportados para o hospital de Braga, com ferimentos considerados ligeiros. O condutor do outro automóvel não sofreu qualquer ferimento.

Prestaram socorro os bombeiros de Esposende, a Cruz Vermelha das Marinhas, a Cruz Vermelha do Alto Minho e a VMER de Viana do Castelo.

A GNR tomou conta da ocorrência.