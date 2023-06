Um homem de 52 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião em Esposende.

O acidente aconteceu por volta das 12.30 horas, na A28, no sentido norte-sul, na zona de Antas.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Esposende, com uma ambulância, os Bombeiros de Fão, com viatura de desencarceramento, e a VMER de Viana do Castelo.

PUB

A GNR está a controlar o trânsito.