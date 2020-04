Venda de hortícolas dos 60 produtores de Esposende caiu 40 a 60%

Luís Moreira Hoje às 15:47 Facebook

A venda de hortícolas dos 60 produtores existentes no litoral de Esposende, quer para o mercado interno quer para Espanha, caiu entre 40 a 60% com a crise do Covid-19, disse ao JN fonte da Cooperativa Agrícola local.

Em 2019, a produção de hortícolas no litoral de Esposende valeu 1,5 milhões de euros, 11% dos quais (160 mil euros) em vendas para a Espanha, de alface e pimentos de Padrón. A zona tem como vantagem, face aos produtores espanhóis, a de conseguir produzir, mais cedo, em estufa, essas duas hortícolas.

Paulo Pilar, gestor e técnico da Cooperativa, adiantou ao JN que a quebra se prende com o facto de as escolas e os restaurantes estarem fechados, e também com a diminuição nas compras por parte de grandes clientes como o Recheio e o Pingo Doce.

"Neste momento, a produção de alface e de pimentos em estufa está a acabar. Passa para terrenos ao ar livre. Nas estufas, vai avançado o cultivo do tomate, do pepino, da batata doce - um tubérculo em fase de arranque na zona - e ainda do nabo, da nabiça e dos grelos", revelou.

Além das hortícolas, a Cooperativa agrega vários produtores de leite, cuja produção se tem aguentado, dado que o preço por litro não caiu, bem como de carne, onde se regista uma quebra significativa.

A paisagem do litoral de Esposende tem como uma das suas marcas, além da foz do Cávado, das praias e do mar, as dezenas de estruturas brancas das estufas, que se espraiam desde a Apúlia até ao limite norte do concelho, no rio Neiva.