Professor do Politécnico de Viana morre em colisão com camião em Esposende

O homem de 52 anos que morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião em Esposende, era professor no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

Jorge Dantas era professor no IPVC "há mais de duas décadas". Foto: DR

Jorge Dantas, subdiretor da Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço do IPVC, seguia a bordo de um Mercedes na A28, no sentido norte-sul, na zona de Antas, por volta do meio-dia, quando embateu na lateral de um veículo pesado.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Esposende, com uma ambulância, os Bombeiros de Fão, com uma viatura de desencarceramento, e a VMER de Viana do Castelo, mas já nada puderam fazer. A GNR registou a ocorrência.

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo manifestou, num comunicado divulgado no Facebook, "o seu sentido pesar" pela morte do docente, que trabalhava na instituição "há mais de duas décadas".

"Reconhecendo o seu valor, mérito, dedicação e empenho, o IPVC endereça as mais sinceras e sentidas condolências à família e amigos do Professor Jorge Dantas, em particular à esposa e às filhas", pode ler-se.