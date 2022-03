Voluntários vão limpar praias de Esposende nos próximos dois dias

Voluntários de várias idades vão limpar, nos dias 1 e 2 de abril, sexta-feira e sábado, as praias e zonas ribeirinhas de Esposende.

A ação de voluntariado ambiental, levada a cabo pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Rio Neiva, é aberta a toda a população. Garantida está, também, a presença de alunos de várias escolas do concelho.

Os restantes interessados em participar nesta ação podem ainda inscrever-se no site da Esposende Ambiente ou comparecer, entre as 9 horas e as 9.30 horas, em qualquer um dos pontos de encontro, que pode consultar no mesmo sítio da Internet.