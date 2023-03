Voluntários vão limpar praias e zonas ribeirinhas de Esposende

Voluntários de várias escolas e associações do concelho de Esposende vão unir esforços para, no próximo fim de semana, limpar as praias e as zonas ribeirinhas do concelho.

O objetivo da iniciativa é alertar a população para a problemática dos resíduos nas praias e oceanos, procurando reduzir o impacto de plásticos descartáveis no ambiente marinho.

Na sexta-feira, dia 24, os alunos de várias escolas esposendenses vão para o terreno iniciar a limpeza. No dia seguinte, vão participar na ação as juntas de freguesias, o Parque Natural do Litoral Norte, as associações de ambiente Rio Neiva e AssoBio, os agrupamentos de Escuteiros de Esposende e Marinhas, a Atlantic Diving, a Zouri Shoes, a Associação Gandra Futebol Clube, a Associação Desportiva de Esposende, várias escolas de surf e kitesurf concelhias e grupos de catequese e de jovens concelhios.

Todas as pessoas que queiram participar de forma individual também o podem fazer, fazendo a inscrição numa das entidades participantes.