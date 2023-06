Uma mulher de 72 anos morreu, este domingo, vítima de um acidente com um trator.

Pelo que o JN apurou, a mulher estava a conduzir o trator quando se despistou e caiu por uma ladeira, na freguesia de Arões Santa Cristina, em Fafe.

A mulher sofreu ferimentos graves e entrou em paragem cardiorrespiratória, que as equipas dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM não conseguiram reverter, sendo o óbito declarado no local.