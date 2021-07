Ameaçam boicotar missa do bispo de Braga para poder manter pároco

Carlos Rui Abreu Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

As comunidades paroquiais de Aboim, Pedraído, Felgueiras, Gontim e Revelhe, em Fafe, estão revoltadas com a saída do padre Manuel Torre e, hoje, têm um plano para que as missas sejam boicotadas. Prometem encarar o bispo auxiliar de Braga que vai concelebrar as homilias.

Tal como JN noticiou, o padre de 27 anos, que desde setembro está como responsável por aquelas paróquias, vai ser substituído porque sobre ele recaem suspeitas de consumo excessivo de álcool e de relacionamento amoroso com mulheres. Acusações que o próprio refuta e é secundado pelo povo.

Alguns responsáveis pelas comunidades paroquiais tentaram demover o arcebispo de Braga dessa decisão mas, segundo o JN apurou, já está tomada uma decisão e é irreversível. No documento de nomeações que hoje deverá ser conhecido, e que vigorará a partir de setembro, não surgirá qualquer nome como responsável pelas paróquias, manter-se-á em segredo, mas Manuel Torre só permanecerá em funções até final de agosto e depois será colocado "em isolamento espiritual".