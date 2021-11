Atores de aldeia de Fafe foram as estrelas do cinema

Carlos Rui Abreu Hoje às 13:03 Facebook

"Erosão" nasceu do projeto comunitário que envolveu 200 pessoas durante quatro anos. O elenco é todo amador.

À porta do quase centenário Teatro-Cinema de Fafe não havia limusinas, passadeiras vermelhas, nem tão-pouco batalhões de fotógrafos. Jornalistas, eram dois. Mas a noite era deles, dos atores e atrizes que durante os últimos quatro anos estiveram envolvidos no filme "Erosão" e que na noite de sexta-feira teve a antestreia. Um filme baseado em "Terra firme", de Miguel Torga, produzido, realizado e interpretado com gente humilde, o povo de algumas associações locais do concelho de Fafe, que uniu esforços para criar esta longa-metragem. Uma ideia nascida no seio do grupo Enfim Teatro, da Sociedade de Recreio Cepanense, e que foi envolvendo cada vez mais gente, da freguesia de Cepães, mas não só.