Burro resgatado de rio em Fafe

Um burro que tinha caído às águas do rio Ferro, em Fafe, foi resgatado esta quarta-feira de manhã pelos Bombeiros Voluntários de Fafe.

O animal conseguiu fixar-se num local a meio do rio mas não conseguia mover-se. "O burro estava no meio do rio e poderia ser arrastado pela corrente forte", disse, ao JN, Paulo Costa, segundo comandante da corporação fafense. "Foi montada uma escada para aceder ao meio do rio e, com cordas, conseguimos efetuar o resgate. A corrente ajudou a trazê-lo até à margem e os operacionais estavam escorados porque a corrente era bastante forte", explicou.

Nesta operação, os bombeiros tiveram o apoio da Fox Trot Aventura, empresa fafense de atividades radicais que costuma ajudar neste tipo de resgate. O veterinário municipal esteve no local mas o animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao proprietário.