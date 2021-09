Câmara de Fafe anuncia água "ao melhor preço" a poucos dias das eleições

Carlos Rui Abreu Hoje às 08:55 Facebook

Câmara de Fafe criou empresa que, a duas semanas das eleições, assumirá gestão do abastecimento.

A Câmara de Fafe, liderada pelo PS, enviou uma carta aos munícipes que está a ser vista pela Oposição como uma forma encapotada de campanha. Nos últimos anos, um dos temas que mais têm provocado a reação adversa dos cidadãos prende-se com o preço das tarifas de água, cuja distribuição está ainda concessionada a uma empresa privada. Contudo, a Câmara decidiu criar uma empresa municipal, que passará a gerir a distribuição de água a 11 deste mês, a duas semanas das autárquicas.

A carta enviada por estes dias explica a mudança e contém a seguinte expressão: "Queremos prestar um serviço de excelência, quer na qualidade da água, quer na relação de proximidade com a população, e ao melhor preço". Rui Novais da Silva, candidato do PSD, lamenta que uma empresa municipal que já deveria estar constituída há quatro anos assuma a gestão a 15 dias das eleições. "Este é o retrato de uma governação socialista assente maioritariamente em propaganda", diz. Iazalde Martins, do CDS, considera que estas publicações são "clara propaganda política" e, "mais do que uma sanção contraordenacional, são falta de ética".