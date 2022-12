Choque frontal deixa condutora em estado grave em Fafe

Uma mulher, com cerca de 40 anos, ficou em estado considerado grave após o embate do carro onde seguia com um outro, conduzido por um jovem de 19 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. O

O acidente ocorreu ao início da noite desta quarta-feira, no lugar da Pica d"Além, na EN 206, em Fafe. "Iam nos carros apenas os condutores. A senhora teve de ser desencarcerada e foi transportada para o Hospital de Guimarães em estado grave", confirmou, ao JN, Paulo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

Além da corporação local, estiveram no socorro dois meios do INEM, a SIV de Fafe e a VMER de Guimarães, bem como a GNR. O acidente ocorreu numa zona bastante sinuosa desta estrada nacional que liga Vila do Conde a Bragança.

PUB

A circulação esteve impedida nos dois sentidos durante mais de uma hora.