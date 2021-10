Cornada de vaca deixa mulher gravemente ferida em Fafe

Hoje às 13:45 Facebook

Uma mulher de 71 anos sofreu ferimentos graves, depois de ter sido atingida pelo corno de uma vaca.

O acidente ocorreu na freguesia de Paços, em Fafe, ao final da manhã desta quinta-feira. Pelo que o JN apurou, a mulher estava a tentar dar de comer ao gado, como habitualmente, mas a vaca teve uma reação intempestiva e acabou por dar uma cornada na dona.

"Quando chegamos ao local percebemos que a senhora tinha uma perfuração na zona do abdómen e foi transportado para o Hospital de Guimarães em estado considerado grave", disse, ao JN, Paulo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe. A vítima foi também assistida no local pela VMER do INEM e já se encontra na unidade hospitalar livre de perigo.