Criança de 9 meses em estado grave após sofrer queimaduras em Fafe

Uma criança de 9 meses foi transportada em estado considerado grave para o Hospital de São João, no Porto.

A criança sofreu queimaduras de segundo grau depois de ter sido atingida por água a ferver, quando estava em casa, na freguesia de Fornelos, Fafe.

As circunstâncias em que ocorreu esta situação não são ainda conhecidas.

No local estiveram equipas dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM, sendo que a criança foi acompanhada para a unidade hospitalar no Porto pela equipa da VMER de Guimarães.