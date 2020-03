Detetada legionella em fontes e lagos de Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 19:43 Facebook

Depois de ter sido diagnosticado pelo menos um caso de um fafense doente provocado por legionella, a Delegação de Saúde de Fafe decidiu fazer análises às fontes públicas da cidade e alguns dos testes deram positivo para legionella.

O Município de Fafe informou que "na sequência de análises efetuadas pela Delegação de Saúde às águas das fontes ornamentais da cidade, as águas de algumas fontes deram positivo para legionella" e, assim sendo, foi de imediato ordenado "o esvaziamento, limpeza e desinfeção de todas as fontes com o objetivo de recuperar a qualidade das águas".