Detetadas duas descargas poluentes no Rio Vizela em Fafe

O Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento de Fafe da GNR detetou, esta quarta-feira, dois focos de poluição no Rio Vizela, em Fafe.

Segundo o JN apurou, um dos focos está relacionado com uma descarga ilegal de uma empresa que labora na freguesia de Golães e o outro deve-se à obstrução de um coletor que é da responsabilidade da Águas do Norte, responsável pelo saneamento. A entidade policial autuou as duas empresas.

O Município de Fafe já fez saber que, no caso do coletor da Águas do Norte, foi de imediato "reportada a ocorrência àquela entidade para urgente correção". A vereadora Márcia Barros, responsável pelo pelouro do ambiente, foi convidada pelas autoridades a verificar presencialmente o que se estava a passar e, numa nota, o Município diz estar "atento a estas situações de poluição ambiental e fará tudo o que estiver ao seu alcance para as denunciar e mobilizar as entidades com responsabilidade nesta área para atuarem com firmeza".