Dez casos de covid-19 nos Bombeiros Voluntários de Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de esta manhã os Bombeiros Voluntários de Fafe terem anunciado que havia três elementos da corporação infetados com covid-19, a direção da associação humanitária decidiu testar esta tarde todos os elementos do corpo ativo e mais algumas pessoas que frequentam com assiduidade o quartel nas mais diversas funções.

Desses 102 testes realizados surgiram mais seis casos positivos, sendo que os três que tinham sido anunciados de manhã eram, afinal, quatro. Assim, estão dez bombeiros infetados. "É uma situação que nos entristece mas vamos lidar da melhor forma possível. Asseguraremos o socorro à população como até aqui e vamos agilizar as equipas para que haja o menor constrangimento possível", disse, ao JN, Pedro Frazão, presidente da direção.

Um dos elementos infetados é Paulo Ferreira, comandante da corporação, que está hospitalizado.