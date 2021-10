Encontrado morto dentro de viatura em rio de Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:02 Facebook

Um homem de 58 anos foi encontrado já sem vida, ao final da tarde desta quarta-feira, no leito do Rio Ferro, em Fafe.

A carrinha que o homem conduzia estava imobilizada entre as margens do pequeno rio que separa as freguesias de Fafe e Antime, na zona da Ponte do Lombo.

Pelo que o JN apurou, a vítima sofria de doença cardíaca e as autoridades suspeitam que o óbito tenha ocorrido ainda antes da viatura se ter precipitado para o rio.

No local estiveram vários meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM, mas depois dos bombeiros terem retirado o corpo do interior da viatura, o óbito foi declarado ainda no local. A GNR tomou conta da ocorrência.