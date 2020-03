Eva foi o primeiro bebé a chegar à aldeia de Repulo em 56 anos

Carlos Rui Abreu Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Aldeia em Fafe passou a ter nove habitantes há cerca de duas semanas. Pais procuram sossego.

Na aldeia de Repulo, numa encosta sobranceira à albufeira da barragem de Queimadela, Fafe, entre o granito das poucas casas da aldeia viviam, até 24 de fevereiro, oito pessoas. No dia seguinte, surgiu Eva, a primeira bebé em 56 anos na pequena aldeia da União de Freguesias de Monte/Queimadela.

A menina é fruto da relação de André Cunha, de 34 anos, e Amandine Antunes, de 32. "Achei que era uma mais-valia viver na aldeia. Cresci na natureza, sempre vivi na natureza e sempre quis viver aqui", justificou André, apostado em defender a ideia de que "é importante manter vida nas pequenas terras, ou qualquer dia está tudo no Porto ou Lisboa e o resto do país ao abandono". Amandine, regressada há poucos anos de França, tem uma ligação afetiva com aquele bucólico local das serras de Fafe.