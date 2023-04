"Cenário desolador": Mãe e filho gravemente feridos em explosão em Fafe

Poucos minutos antes das quatro horas da madrugada deste sábado, uma casa ficou totalmente destruída na sequência de uma forte explosão na freguesia de Antime, em Fafe. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

O impacto sonoro foi ouvido a quilómetros de distância e, no local, o cenário era de devastação: muitos estragos na habitação e nas casas contíguas.

"Um cenário desolador com um jovem com o corpo queimado e uma senhora presa debaixo das pedras da casa que teve de ser retirada", referiu, ao JN, Paulo Costa, 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe. Na casa mora um casal sexagenário e o filho, com 30 anos. O pai, de 60 anos, também estava em casa mas acabou por sofrer ferimentos ligeiros e já teve alta hospitalar.

O jovem, com 30 anos, foi transportado para o Hospital de São João com queimaduras graves em cerca de 80% do corpo, enquanto a mulher, de 61, foi para o Hospital de Braga, politraumatizada e também em estado grave, já que ficou debaixo de enormes pedras da casa que ruiu.

Além dos vários meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM, a Proteção Civil municipal está no terreno tratar da remoção dos escombros e a avaliar as condições das restantes habitações e dos moradores. "A casa ficou totalmente destruída e houve destroços projetados para distâncias consideráveis. Devido à onda de choque, houve mais casas danificadas num raio de cerca de 100 metros, alguma delas numa primeira avaliação sem condições de habitabilidade", disse, ao JN, Gilberto Gonçalves, coordenador da Proteção Civil Municipal.

Além dos dois feridos graves que estão no hospital, há nesta altura duas pessoas que ficaram sem condições de habitabilidade nas suas casas. O proprietário da casa destruída e um morador de uma casa vizinha. "As pessoas serão realojadas em casas de familiares e terão um teto onde ficar", confirmou Gilberto Gonçalves.

Esta explosão poderá ter sido causada por uma fuga de gás mas a GNR e a PJ estiveram no local para averiguar o que terá estado na origem desta violenta explosão.