Fafe e região de Basto dão luz verde à realização de feiras

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Os municípios de Fafe, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Mondim de Basto já deram "luz verde" à realização das feiras e mercados.

Em Fafe, o município tem uma feira semanal, às quartas-feiras, que irá manter-se "com uma fiscalização redobrada e o cumprimento rigoroso das orientações definidas pela DGS". Continuará a ser obrigatório o uso de máscara por parte dos vendedores e consumidores, deverá manter-se o distanciamento social e lavar e higienizar as mãos com frequência. O acesso às bancas será feito, obrigatoriamente, por uma única pessoa em cada ponto, devendo os restantes aguardar a sua vez, mantendo o distanciamento social. A avaliação do cumprimento destas medidas será avaliada semanalmente. Raúl Cunha, edil local, apelou "à responsabilidade individual de todos".

Em Cabeceiras de Basto, a feira semanal das segundas também se realizará. "Na entrada do recinto da feira, os clientes terão à sua disposição dispositivos para desinfeção das mãos", além das restantes regras genéricas impostas em todos os municípios. "Desde o dia 12 de outubro que a Feira Semanal de Cabeceiras de Basto apresenta uma nova organização nos dois recintos - Campo do Seco e praça do Mercado Municipal, com áreas amplas e bons espaços de circulação", sustenta a autarquia.

Por Celorico de Basto, a feira realiza-se aos sábados e não será suspensa. "Vamos manter estas e outras com outra periodicidade noutros pontos do concelho com a consciência de que o risco existe sempre mas teremos uma grande fiscalização para que todas as regras sejam cumpridas", disse, ao JN, o autarca Joaquim Mota e Silva

A feira de Mondim de Basto, com periodicidade quinzenal, irá manter-se "respeitando as regras de segurança estabelecidas pela Direção Geral da Saúde. Neste concelho transmontano irá também continuar a realiza-se o Mercadinho Rural.