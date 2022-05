Fafe recebe 1,3 milhões de euros para requalificar 31 quilómetros de água

O Município de Fafe assinou, esta terça-feira, um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que vai permitir aceder a um financiamento de 1,3 milhões de euros que permitirão requalificar 31 quilómetros de três dos cursos de água do concelho, os rios Vizela, Ferro e Bugio.

"É a concretização de um sonho de todos os fafenses", sintetizou Antero Barbosa, presidente da Câmara Municipal. "Algumas cidades cresceram de costas voltadas para os rios e temos que inverter essa tendência e, neste caso, oferecer à população de Fafe 31 quilómetros de margens circuláveis", referiu o autarca, ciente de que este projeto tem de estar concluído até ao final de 2023, prazo limite para usufruir do investimento comunitário, oriundo do programa COMPETE.

José Pimenta Machado, vice-presidente da APA, destacou o trabalho já realizado. "Houve um trabalho prévio, iniciado em 2015, cujo objetivo era despoluir os cursos de água da bacia do Vizela porque havia algumas situações não conformes. Foi uma parceria muito bem sucedida entre a APA, os Municípios e o SEPNA da GNR e, embora seja uma tarefa que nunca está acabada deu bons frutos", enalteceu.

As margens dos rios Vizela, Ferro e Bugio irão sofrer uma requalificação "feita só com materiais naturais, não haverá um centímetro cubo de betão, e irá ser potenciada a pedra, a madeira e outras matérias naturais. Irá também melhorar os ecossistemas", garantiu Pimenta Machado.

Este investimento insere-se num mais alargado, de 9,2 milhões de euros, para toda a bacia do Ave até Santo Tirso.