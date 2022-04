Fafe reclama reposição de ligação ferroviária a Guimarães

Hoje às 18:07 Facebook

Autarquia diz ter garantia do Governo que ​​concelho será integrado no Plano Nacional Ferroviário.

A Câmara de Fafe recebeu a garantia, por parte do Governo, que o concelho será incluído no Plano Ferroviário Nacional, o que deverá significar o regresso do comboio. Desde 1986 que a antiga linha Trofa-Fafe deixou de ter toda a extensão e passou a terminar em Guimarães, depois de 79 anos de ligação.

Mais de 35 anos após a última viagem, há ainda a esperança do regresso da ferrovia. "Não faz sentido que o traçado que venha a ser definido para a região não inclua Fafe", afirmou o autarca Antero Barbosa, aludindo às pretensões de ligação ferroviária entre as quatro cidades mais populosas do distrito: Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos.

Não ficar de fora

"O governo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, fará um grande investimento na ferrovia e fui falar com o ministro das Infraestruturas para saber o que é que estava a ser desenhado, dando conta que uma cidade com a nossa dimensão, que já teve a ferrovia, não estava disponível para ficar fora deste plano", explicou Antero Barbosa aos jornalistas.

Um dos argumentos do edil foi a indexação dos 50 mil habitantes do concelho para dar maior escala e dimensão à oferta do serviço que está ser burilado para a região minhota.

Do ministro Pedro Nuno Santos, Antero Barbosa recebeu a garantia de que o município "estará incluído nesse plano ferroviário que virá para discussão pública" e o governante anuiu ao argumento de que a população de Fafe ajuda a justificar o investimento na ligação de Guimarães a Braga.