Ferido grave em acidente com mota em Fafe

Um homem de 62 anos ficou em estado grave depois de ter sido vítima de um acidente de mota. A colisão entre a mota e um carro ligeiro ocorreu ao início da tarde desta quinta-feira, em Moreira do Rei, Fafe, junto ao cruzamento de acesso da ​​​​​​​ER311 ao lugar de Vilela.

Pelo que o JN conseguiu apurar, a vítima é natural da freguesia e está emigrado.

Depois de estabilizado no local pelas equipas dos Bombeiros Voluntários de Fafe e da VMER de Guimarães do INEM, foi transportado para o Hospital de Braga, com fraturas múltiplas e em estado considerado grave.

A GNR esteve no local.