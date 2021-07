Fiéis ameaçam fechar igrejas contra suspensão de padre em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:43 Facebook

Cinco freguesias de Fafe estão revoltadas com a decisão do arcebispo de Braga de afastar o pároco Manuel Torre.

Os fiéis de cinco paróquias do concelho de Fafe ameaçam fechar as portas das igrejas, já no próximo fim de semana, caso se confirme a saída do padre Manuel Torre. Desde setembro a zelar pelas paróquias de Aboim, Felgueiras, Pedraído, Gontim e Revelhe e santuário da Senhora das Neves, Manuel Torre está atualmente suspenso de funções por haver suspeita de consumo excessivo de álcool e de envolvimento amoroso com mulheres.

"Foram fazer acusações falsas ao arcebispo de Braga. Se a decisão não for revertida as igrejas serão trancadas", afiança ao JN Paula Cunha, do Conselho Económico e Paroquial de Aboim, porta-voz das restantes comunidades que reuniram anteontem para analisar a situação. Um representante de cada conselho paroquial tentou falar com D. Jorge Ortiga, na tarde de segunda-feira, mas não foram recebidos.