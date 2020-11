Há 29 infetados com covid-19 em Lar de Idosos em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 02:58 Facebook

O Lar de Idosos do Centro Social da Paróquia de Silvares São Martinho, em Fafe, tem, neste momento, 29 pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus, sendo que 19 são utentes e 10 funcionários.

"Tivemos um episódio de urgência de um utente e, como foi ao hospital, teve de ser testado. Como deu positivo iniciámos a testagem a todos os que estão nesta casa e recebemos, há minutos, os resultados dos testes que deram esse número de infetados", afirmou, na noite desta sexta-feira, ao JN, Abílio Pereira, diretor desta valência.

Este responsável afiançou que todos estão "totalmente assintomáticos" e já isolados dos restantes utentes. Ao todo são 46 os idosos que residem neste lar do concelho de Fafe.

Os 10 funcionários estão em casa e Abílio Pereira garantiu que os restantes que testaram negativo estão a assegurar, para já, o normal funcionamento da instituição, sendo que já encetaram conversas com a Segurança Social e com responsáveis do Município "para articular medidas para os próximos tempos"

Este lar já tinha tido dois casos positivos na primeira vaga da pandemia e um destes novos casos é do mesmo funcionário que havia tido a infeção em abril.